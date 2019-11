Attacco all'Aia, tre minorenni feriti: è caccia all'aggressore

Roma, 30 nov. (askanews) - Torna la paura attentati a poche settimane da Natale. Poche ore dopo l'attentato terroristico sul London Bridge, tre minorenni sono stati feriti in un attacco all'arma bianca in una popolare via dello shopping dell'Aia, in Olanda.

Lo ha riferito la polizia olandese che è ancora alla ricerca dell'aggressore, un uomo tra i 40 e i 50 anni "di carnagione scura" con una giacca nera, una sciarpa e una tuta sportiva grigia.

Secondo la tv NOS non ci sono immediate indicazioni che si tratti di un attacco terroristico, ma le vittime potrebbero essere state scelte deliberatamente come obiettivo. Gli investigatori avrebbero trovato un grande coltello vicino a un vaso di fiori.