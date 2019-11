"Se ci credi" il nuovo disco folk rock di Antonio Pignatiello

Milano, 29 nov. (askanews) - Ballate, 10 immagini, 10 storie di vita. È "Se ci credi" terzo album di inediti del cantautore Antonio Pignatiello che intende raccontare crisi e sogni di una generazione precaria.

"Sono figlio degli anni Ottanta, abbiamo vissuto tangentopoli, in qualche modo ci è stato anche una crisi degli ideali a un certo punto, ma è anche un disco che parla di quelli della nostra generazione che non si arrendono". "L'idea è quella di mettersi nei panni di altre persone, di vivere all'interno le vite dei personaggi che poi popolano le canzoni".

Diretto e prodotto da Taketo Gohara, il disco è stato registrato live.

"È un disco suonato, vero, non c'è editing e allo stesso modo per quanto riguarda il linguaggio abbiamo cercato di raccontare storie complesse, perché bisogna farci i conti con la vita, come diceva Bukowsky 'la cosa più difficile è raccontare cose profonde con parole semplici'".

Il sound cercato è quello di un folk rock italiano che affonda le radici nell'America di Springsteen, Tom Waits, Johnny Cash.

L'album è anche un libro che ne racconta la lavorazione e le storie, e un tour dal vivo al via il 14 dicembre al teatro Primo Piano di Roma.