Il leghista Di Muro e la proposta di nozze in diretta alla Camera

Roma, 28 nov. (askanews) - Mercoledì sera la rissa alla Camera, giovedì mattina altro show, con il deputato leghista Flavio Di Muro che coglie l'occasione per dichiararsi alla compagna.

"Per me non è un giorno come tutti ma un giorno speciale. Presidente, non mi rivolgo a lei ma in tribuna per dire Elisa mi vuoi sposare?" ha detto dopo aver invitato i colleghi ad aver pazienza per "la vita personale di un uomo" e i valori veri dell'amore.

Il presidente Fico non l'ha presa bene, tanto più che l'occasione era serissima: il dibattito sulla ricostruzione delle zone dell'Italia centrale colpite dal terremoto del 2016: "non mi sembra il caso" ha detto.

Ma la deputata dem Stefania Pezzopane sembra aver apprezzato e ha fatto gli auguri alla coppia all'inizio del suo intervento: "l'amore unisce, quando c'è l'amore..."