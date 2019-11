Il sonnellino del cucciolo di foca appena salvato è virale

Milano, 26 nov. (askanews) - Si chiama Santos ed è la star del giorno sul Web. Il cucciolo di foca è stato ritrovato grazie alla segnalazione di un cittadino in un parcheggio di Redwood city, in California. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno salvato, portandolo nella loro stazione. Qui è stato fotografato e filmato mentre schiaccia un sonnellino, un'immagine che ha conquistato i social network.

Santos è stato poi portato in un centro specializzato dove verrà esaminato per individuarne sesso, età e stato di salute, anche se secondo gli specialisti a una prima occhiata il cucciolo sembra essere in gran forma.