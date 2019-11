"Ho guardato il cielo", la videoclip di La Scelta e Mirko Frezza

Roma, 25 nov. (askanews) - Si intitola "Ho guardato il cielo", il singolo che sancisce la collaborazione fra La Scelta e l'attore Mirko Frezza. Il brano, scritto e interpretato dalla band romana insieme allo stesso Frezza, nasce da una riflessione sociale, descrive la storia di un uomo che ha vissuto nella discriminazione e successivamente diviene fautore della propria rinascita.

Al videoclip hanno partecipato, tra gli altri, Marco Giallini, Claudia Gerini, Elisabetta Pellini, Lidia Vitale, Roberta Giarrusso.

Tutti i proventi derivanti dalla commercializzazione del video saranno devoluti all Associazione no-profit Casale Caletto che garantisce 1600 pasti mensili, 400 pacchi al mese alle famiglie in difficoltà, assistenza medica il legale, presso lo stesso centro in via della Rustica, 200.