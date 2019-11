Brasile, accoglienza trionfale a Rio per gli eroi del Flamengo

Parigi, 25 nov. (askanews) - Accolti come eroi in patria. La squadra del Flamengo è rientrata a Rio de Janeiro dal Perù, dove ha vinto la Copa Libertadores in finale contro gli argentini del River Plate. L'accoglienza nella metropoli brasiliana è stata a dir poco trionfale: decine di migliaia di persone hanno acclamato i loro eroi in strada mentre passava il pullman con tutti i giocatori e lo staff. Il Flamengo non vinceva il trofeo, considerato l'equivalente della Champions League, da 38 anni, dai tempi di Zico.