I Coldplay in concerto ad Amman all'alba e al tramonto

Amman, 25 nov. (askanews) - La magia dei colori dell'alba e del tramonto accomagnata dalle emozionati musiche dei Coldplay. La band londinese si è esibita in due incredibili concerti in Giordania, venerdì nel giorno di uscita del nuovo album "Everyday life". Gli eventi, che si sono tenuti in cima all'antica Citadel di Amman, sono stati trasmessi in diretta da YouTube uno all'alba e uno al tramonto, ovvero le due parti di cui è formato il nuovo doppio album: sunrise e sunset. Il concerto "sunrise" è iniziato alle 5 (ora italiana) e il "sunset" alle ore 15.

I Coldplay, molti attenti all'ambiente e preoccupati per i cambiamenti climatici, hanno deciso al momento di non fare tour nel mondo perché vogliono impiegare del tempo per determinare come un tour può essere green.