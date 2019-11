Mocellin (Soi) diffonde la cultura della salute della vista

Roma, 23 nov. (askanews) - Diffonde la cultura della salute della vista Antonio Mocellin, primario oculista a Lecce e rappresentante di Insieme per la vista, organizzazione della Società Oftalmologica italiana (Soi) che promuove l'importanza della prevenzione. A margine del congresso Soi a Roma, Mocellin ci ha spiegato a cosa serve e come è nata la Fondazione Treccani Cultura.

"Fondazione insieme per la vista ha iniziato un rapporto di collaborazione con l'Istituto Treccani, dando luogo, come socio fondatore, alla Fondazione Treccani Cultura. In questa maniera ci proproniamo di portare i nostri valori di tutela della vista, di tutela della salute, di tutela del diritto alla salute da parte dei cittadini, in una struttura che riesce a raggiungere fette della popolazione che istituzionalmente non riusciamo a raggiungere e quindi, diffondere il messaggio della tutela della salute a strati di popolazione sempre più vasti, proprio per ottenere il nostro obiettivo, che è quello di difendere i cittadini e la loro vista, difendere la salute dei cittadini anche nei confronti delle istituzioni, verso le quali ci facciamo promotori per migliorare l'assistenza, la sensibilità e altre problematiche".