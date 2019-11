La maternità? Come un master, dice la Ceo di Life Based Value

Roma, 22 nov. (askanews) - La maternità è come un master e così dovrebbe essere valutata e apprezzata dal mondo del lavoro; lo dice Riccarda Zezza, Ceo di Life Based Value, intervistata a margine del convegno "Gender, Personality and Leadership" promosso a Roma da ManpowerGroup.

"Il mio progetto nasce proprio da lì, si chiama "la maternità come un master". L'assenza e la maternità, l'entrata della vita nel mondo del lavoro vengono vissute come un'anomalia dal sistema, che pensa di dover essere lineare. Ancora oggi in Italia dopo la maternità una donna non riesce a tornare a lavorare. Questo è follia, intanto perché le famiglie monoreddito sono a rischio povertà, poi perché il lavoro è cittadinanza, è reddito, indipendenza economica, e poi c'è una dimensione identitaria molto forte. E poi nella maternità sono nascoste competenze ed energie di cui il mondo del lavoro ha bisogno. C'è da fare ancora molto in Italia purtroppo ma credo che l'intenzione ci sia". spiega Zezza.