Putin promette di procedere con razzo nucleare "invulnerabile"

Milano, 22 nov. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di procedere con lo sviluppo di un razzo nucleare, che è considerato, qualora entri in dotazione, invulnerabile. Si chiama 9M730 Burevestnik (nome in codice NATO: SSC-X-9 Skyfall). Queste le immagini diffuse dal ministero della Difesa russo, nei mesi scorsi. "Miglioreremo sicuramente quest'arma" ha detto Putin assegnando l'Ordine del Coraggio, postumo, alle vedove di cinque impiegati di Rosatom e di due rappresentanti della Difesa russa che sono morti l'8 agosto, durante i test per questo missile da crociera.

Putin ha menzionato per la prima volta questo razzo durante il suo messaggio all'Assemblea federale, il Parlamento russo nel marzo 2018. Lo ha descritto come un missile da crociera a basso volo, poco appariscente che trasporta una testata nucleare, ha una portata illimitata e una traiettoria di volo "imprevedibile". Tutto ciò presumibilmente rende il missile "invulnerabile" per tutti i sistemi di difesa missilistica e di difesa aerea esistenti e avanzati".