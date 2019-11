Usa, Biden scuote dibattito dem: "riprendiamoci" Paese da Trump

Milano, 21 nov. (askanews) - Un appello a "riprendersi" il Paese dall'attuale presidente Usa Donald Trump. Joe Biden, candidato dem dice agli americani di "svegliarsi" in quella che è la quinta puntata del dibattito tra i democratici ancora in corsa, puntando alle presidenziali 2020.

L'incontro si è svolto presso i Tyler Perry studios ad Atlanta, Georgia, trasmesso dalla MSNBC. L'ex vice presidente statunitense era in forma: ha ricordato ai suoi rivali più liberali che le loro idee non sarebbero passate al Congresso, forte della sua posizione di fiducia da parte della comunità nera. Oltre a ribadire il suo impegno ad aggiungere un piano assicurativo governativo all'Affordable Care Act, che sinora vende polizze assicurative private.

Gli elettori democratici identificano l'assistenza sanitaria come la loro principale preoccupazione di politica interna, ma dicono anche ai sondaggisti che la loro priorità politica principale nella campagna delle primarie è trovare un candidato che possa sconfiggere Trump.

Non a caso l'inchiesta di impeachment del presidente Donald Trump, quella scatenata da alcune dichiarazioni dello stesso Trump proprio su Biden, ha assorbito molto ossigeno. E Biden, ha cercato di girarla a suo vantaggio rispetto ai suoi contendenti, mettendo in luce quanto Trump tema la sua candidatura.

Non a caso il leader della Casa Bianca, dal cuore profondo degli Stati Uniti, Austin, in Texas, grida al complotto: l'informatore la cui denuncia ha messo in moto l'indagine sull'impeachment "è un agente politico".