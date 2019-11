Ex Ilva, Fico: non c'è nessun motivo per lo scudo penale

Arezzo, 21 nov. (askanews) - "Siamo tutti preoccupati e tutti al lavoro per una soluzione. Rispetto all'Ilva va detto chiaramente che lo scudo penale è un pretesto per Mittal di dire 'voglio annullare il contratto', ma sappiamo tutti che lo scudo penale non ha nessuna motivazione di essere rispetto al contratto. Quindi Mittal o si è fatta male i conti in tasca quando ha firmato il contratto, quindi c'è stata un'incapacità gestionale di prevedere il futuro, cosa che non possono pagare i lavoratori e l'Italia, o, se non sono stati incapaci, peggio ancora; lo Stato deve essere forte e unito e dire che si deve continuare a produrre acciaio in Italia in un certo modo, e nessuno può venire qui a fare ciò che vuole e il comodo proprio".

Così il presidente della Camera Roberto Fico rispondendo a una domanda sull'ex Ilva a margine dell'assemblea dell'Anci ad Arezzo.