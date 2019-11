Emma Bonino: famiglia di Silvia Romano sia orgogliosa di lei

Milano, 20 nov. (askanews) - "Non mi viene niente di poetico. Mi emoziona essendo stata commissaria agli aiuti umanitari ed avendo affrontato questo tipo di crisi tra l impegno personale e l esigenza della sicurezza. Per me è sempre stato un grande dramma cercare di salvaguardare l emozione e l impegno dei volontari, anche molto professionali, e l esigenza di sicurezza. Non sempre si trova un buon equilibrio. Non mi rivolgo tanto a Silvia ma alla sua famiglia: penso che di Silvia, pure forse nelle sue ingenuità, dovete andare orgogliosi". Lo ha detto Emma Bonino a Timeline, su Sky TG4, rispondendo a una domanda su quale dedica lascerebbe per Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya un anno fa, sul sito di Amnesty International.