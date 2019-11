Gag di Fiorello in siciliano, fa il fruttivendolo con Amadeus

Roma, 20 nov. (askanews) - Show di Fiorello a Radio2 Social Club, il programma condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12 su Rai Radio2. Lo showman racconta la sua infanzia: "In Sicilia avevamo già le APP. Cioè che APPena finivi di studiare andavi a lavorare. Io lavoravo al marcato. Il mio ruolo era quello di "abbanniare" (urlare per attirare acquirenti, ndr)".

Per l'occasione Fiorello e Amadeus, con l'aiuto dei conduttori del programma, si sono improvvisati fruttivendoli in una gag in dialetto siciliano in cui Fiorello impersona un ironico battitore di piazza e Amadeus gli fa da traduttore simultaneo.