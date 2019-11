Boccia: Lega ci dica dove trovare risorse per taglio tasse lavoro

Arezzo, 20 nov. (askanews) - "I temi venuti fuori dall'assemblea del Pd sono tanti, non c'era solo lo ius soli, che condividiamo tutti e fa parte della nostra piattaforma politica, ma c'è la riduzione delle tasse sul lavoro, drastica, che quest'anno è fatta per la prima volta e in maniera strutturale, e io sono per trovare più risorse e spero che il Parlamento ci aiuti. Faccio un appello alle forze di opposizione, soprattutto alla Lega: quando abbiamo assunto la responsabilità di far nascere questo governo c'erano 23 miliardi di iva da onorare e sotto quelle cambiali c'era la firma di Salvini. Abbiamo trovato le risorse, messo in sicurezza il Paese e sui mercati lo abbiamo reso credibile, ora vogliamo abbassare le tasse sul lavoro: ci indichino la strada e noi lo faremo, ci indichino risorse aggiuntive".

Questo il messaggio alla Lega del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a margine dell'assemblea dell'Anci ad Arezzo. "Ci dicano dove trovare risorse aggiuntive e noi faremo il possibile. Non facciano propaganda sull'agenda politica del Pd che ha un'agenda politica con una decina di punti" ha aggiunto.