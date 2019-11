Chiara Ferragni star a Roma per il suo docufilm: onore essere qui

Roma, 20 nov. (askanews) - Chiara Ferragni star a Roma all'Auditorium della Conciliazione per la premiere del documentario "Chiara Ferragni - Unposted" di Elisa Amoruso che racconta la vita e l'ascesa della famosa influencer.

Dopo il pink carpet a via della Conciliazione con Fedez, con tanti fan pronti a scattare foto e selfie, è arrivata nell'affollatissima sala indossando un abito nero Giambattista Valli monospalla e con un super spacco, e ha presentato emozionatissima il documentario, già passato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, poi evento al cinema e disponibile su Amazon Prime Video in tutto il mondo dal 29 novembre.

Ferragni si è detta onorata di presentare il film a Roma: "Grazie a tutti di essere qui sono emozionatissima, per me è un onore essere qui, adoro Roma, è forse la mia città preferita al mondo, e presentarlo qui per l'ultima volta prima che vada in streaming in tutto il mondo è davvero un onore, grazie di condividere questo momento stupendo con me".

"Per me è stato pazzesco già vederlo al cinema, a Venezia, alla premiere di Milano e vedere le oltre 170mila persone che sono andate a vederlo al cinema in tre giorni e leggere i loro feedback, alla maggior parte di loro ha molto emozionato e questa è la mia ambizione per questo documentario, che smuova qualcosa e faccia emozionare".