Pacifico torna live con "La settimana Pacifica" e tanti duetti

Milano, 19 nov. (askanews) - Pacifico come sempre stupisce per creatività e genio. Dopo il tour che l'ha portato in giro in tutta Italia la scorsa estate, torna live con "La settimana Pacifica", 7 concerti con 7 ospiti speciali, sempre e solo a Milano dal 2 all' 8 dicembre, sul palco del Teatro Filodrammatici. Per uno spettacolo tra musica e teatro.

"E' stata un'intuizione, ho pensato di fare il punto e mettere insieme la mia qualità di artista e attore e di mettere in scena molte delle collaborazioni che già avevo avuto con artisti che amo tanto. La cosa belle è che li ho chiamati e anche se è molto complicato da gestire in due giorni hanno accettato tutti. Una cosa che amo molto di questo progetto è che si sta realizzando in maniera molto naturale e semplice".

Il cantautore sarà per un'intera settimana "resident" accompagnato dai suoi musicisti e, ogni sera, da un ospite speciale diverso, con lui Malika Ayane, Samuele Bersani, Francesco De Gregori, Giuliano Sangiorgi, Francesco Bianconi e Neri Marcorè.

"C'è un piccolo schema, faremo sempre un pezzo mio assieme con tutti e poi faremo degli altri pezzi degli artisti che vengono invitati, però c'è anche una parte di intervista seduti con una chitarra e ci sarà spazio per l'improvvisazione dove questi artisti danno il meglio".

Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, Pacifico porterà la magia della musica nel piccolo teatro nel cuore di Milano.