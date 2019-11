A Milano grandi e piccoli pazzi per G! Come Giocare!

Milano, 19 nov. (askanews) - In fondo si resta sempre un po' bambini e di fronte a un'enorme stanza stracolma di giochi e giocattoli grandi e piccoli restano incantanti. Torna a Milano l'appuntamento con G! Come Giocare! dal 22 al 24 Novembre a Fieramilanocity. Una tre giorni di full immersion in cui divertirsi grazie a iniziative e laboratori, anteprime e live show di ogni tipo. I padiglioni di Fieramilanocity si trasformano per un weekwnd in vero e proprio paese dei balocchi dove sarà possibile provare e vivere tutte le ultime novità in fatto di intrattenimento. La manifestazione, che anticipa il Natale in città, avrà tanti ospiti esclusivi e grandissime sorprese per far vivere a tutta la famiglia un'esperienza indimenticabile!