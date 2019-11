Il trailer de "Il primo Natale", nuovo film di Ficarra e Picone

Roma 18 nov. (askanews) - Arriverà nei cinema il 12 dicembre il nuovo film del duo comico Ficarra e Picone, "Il primo Natale". A due anni dal successo de "L'ora legale" tornano come registi e interpreti di una storia molto "natalizia". Qui vediamo il trailer ufficiale del nuovo film che ne anticipa l'uscita.

I due attori siciliani interpretano Salvo e Valentino, un ladro e un prete, che si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all'Anno Zero. Durante questo viaggio in Palestina al tempo della nascita di Gesù avranno a che fare con tanti personaggi, tra cui un inedito Erode interpretato da Massimo Popolizio. Gli equivoci e i guai, come si può immaginare, sono senza fine.