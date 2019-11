Pa, Castaldo: serve salto di qualità e migliore uso risorse

Roma, 18 nov. (askanews) - Ospite del quarto Congresso della Federazione Lavoratori Pubblici (Flp) che si è svolto a Salerno, il Vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, ha sollecitato la pubblica amministrazione italiana a compiere quel salto di qualità che possa consentirle di essere, in Europa, locomotiva della modernizzazione e non semplicemente il vagone di un treno che comunque avanza in modo inarrestabile.

"Purtroppo la Pubblica Amministrazione italiana è spesso additata nelle parti sbagliate della classifica, ma questo non rende conto del grande patrimonio di competenze e conoscenze, di professionalità esistenti nella pubblica amministrazione. Voglio ricordare questi anni di tagli lineari, di blocco del turn over che l'hammo messa a dura prova. La sfida per il prossimo mandato e utilizzare nel miglior modo possibile le risorse anche europee, per far sì che queste risorse vengano messe a sistema con quelle nazioali e si abbia una visione organica sia di formazione che di strumenti da implementare. Noi dobbiamo avere il coraggio di ispirarci alle best practise e implementarle all'interno del nostro sistema per far sì che l'Italia sia locomotiva e non vagone in un percorso che sarà comunque inarrestabile".