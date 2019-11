Tromba d'aria nella Duna della Feniglia: distrutti 1000 pini

Roma, 18 nov. (askanews) - La tromba d'aria che si è formata nella notte tra il 16 e il 17 novembre, a due chilometri dall'ingresso di Ansedonia, in Toscana, ha colpito la striscia della Duna della Feniglia come un tornado, passando da Sud a Nord. Il danno è stato localizzato in sei ettari di pineta e ha distrutto circa un migliaio di pini.

Molti altri pini - riferiscono dai Carabinieri Forestali della zona - sono stati sradicati, e numerose altre piante abbattute. In corso i rilievi e gli accertamenti del nucleo carabinieri Tutela Biodiversità Duna Feniglia per quantificare i danni ed effettuare una perimetrazione dell'area interessata.