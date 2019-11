FPT Industrial, sistema a zero emissioni generatori diesel mobili

Rimini, 18 nov. (askanews) - Un sistema capace di abbinare la potenza e l'affidabilità di un power generator di ultima generazione all'attenzione per l'ambiente.

Il nuovo impianto - il primo a livello mondiale - è stato presentato a Rimini nel corso del DPE 2019 ospitato all'interno di Ecomondo.

Un generatore 100% made in Italy, progettato da FPT Industrial, Energy Rental, Sices e Riello UPS, aziende leader del settore.

Alessandro Zilli, Power Generation Product Marketing Manager di FPT Industrial, ha spiegato le specifiche tecniche del generatore diesel mobile.

"Questo nuovo prodotto è in grado di gestire l'andamento dei carichi in maniera ottimale, modulando l'impiego delle varie fonti energetiche a seconda delle esigenze, garantendo così massima efficienza del sistema, riduzione dei consumi e ridotto impatto ambientale. Flessibile, modulare, intelligente ed affidabile. Il nuovo sistema 100% made in Italy può essere impiegato negli eventi più disparati: dalle partite di calcio di Serie A, alle sfilate di moda dei Brand più famosi, ai concerti e a tutti gli eventi di grande respiro in cui non è possibile fallire e l'energia non può venire meno."

Il generatore presentato da FPT Industrial a Rimini è diventato la tela di Silvia Pelissero, in arte Agnes Cecile, brillante pittrice romana di grande talento che, ispirandosi al genio di Leonardo da Vinci, del quale quest'anno ricorre il 500° anniversario dalla scomparsa, ha dipinto la livrea traendo spunto dalle invenzioni e dagli studi sulla botanica del Genio e primo eco-designer della storia.