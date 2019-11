Wind Tre, Hedberg: 5G enorme opportunità di crescita del Paese

Roma, 15 nov. (askanews) - "Le reti 5G promettono di diventare un nuovo motore di crescita e di sviluppo del Paese. Ma per cogliere le enormi potenzialità di questo cambiamento tecnologico, è fondamentale la collaborazione tra aziende e istituzioni. Servono dunque partnership pubblico-private". Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Wind Tre, Jeffrey Hedberg, a margine del convegno organizzato da Adec, presso la sede di Luiss a Roma.

"Penso che il 5G, continua il Ceo, presenti enormi opportunità per stimolare diversi settori. Le sue applicazioni spaziano dalla salute all'agricoltura, dalla sicurezza alla logistica. Si stima che, se adeguatamente gestita, la nuova tecnologia possa dare un fondamentale contributo alla crescita del Pil su base annua. Ritengo, pertanto, che il 5G sia una grande opportunità, una importante promessa da realizzare. Non dobbiamo limitarci a parlare, ma occorre costruire le basi per una concreta partnership pubblico-privata. Dobbiamo lavorare assieme, ha detto ancora Jeffrey Hedberg: policy maker, autorità di regolamentazione, imprese e anche università per varare un grande patto per la crescita.

Wind Tre, continua il Ceo, vuole esser certa di cogliere le opportunità che si aprono con le nuove reti. Adesso dobbiamo pensare di più in termini di innovazione e sostenibilità - conclude Hedberg - e quindi continueremo ad investire molto sulle nostre infrastrutture, sulla formazione e sull aggiornamento professionale, per poter affrontare al meglio le nuove sfide del futuro".