"Tutto l'amore che conta davvero" cofanetto tributo a Mango

Milano, 14 nov. (askanews) - A cinque anni dalla morte di Mango

esce "Tutto l'amore che conta davvero", un cofanetto che raccoglie il patrimonio musicale del cantante, con i grandi successi, ma anche i suoi tesori nascosti. La moglie Laura Valente racconta questo progetto che è più un tributo.

"In questo cofanetto c'è la musica di Pino, c'è la sua scrittura, le sue foto, c'è tutta la sua arte e tutta la sua voce e tutto l'amore che conta davvero, il suo per noi e il nostro per lui".

Oro è una delle canzoni iconiche di Mango che hanno segnato la sua vita.

Noi ci siamo conosciuti in studio nell'83 mentre lui stava registrando Oro perchè avevamo lo stesso produttore Alberto Salerno, l'ho conosciuto con quella canzone, che ha avuto grande successo che ho vissuto insieme a lui, ho visto come Pino è stato felice di vedere che tutti i sacrifici di una vita perchè non veniva da una famiglia ricca e ha dovuto combattere per vivere di musica, e quindi ho goduto di questo successo e l'ho visto trasformarsi, ma l'ho visto andarsene mentre era sul palco a cantare Oro".

L'amica Mara Maionchi ha voluto ricordare il talento di Mango.

"Pino è stato il cantante migliore che abbia mai conosciuto, non so se questo è sufficiente.

Per raccogliere questa importante eredità e per far conoscere ai più giovani il lavoro di questo artista martedì 19 novembre si terrà "Tutto l'amore che conta davvero": una giornata dedicata a Mango, all'interno della Milano Music Week.