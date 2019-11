Arena di Verona, tornano Netrebko e Eyvazov per serata di gala

Verona, 11 nov. (askanews) - Tornano all'Arena di Verona due divi come Anna Netrebko e Yusif Eyvazov per una speciale serata a fianco del mezzosoprano Daniela Barcellona e del basso Ambrogio Maestri. Appuntamento al 23 luglio 2020 per The Stars of Opera, spettacolo evento nel quadro della stagione estiva veronese.

Coppia d'arte e di vita, Anna Netrebko e Yusif Eyvazov sperimentano da tempo le dinamiche del galà alla ricerca della massima libertà espressiva ed artistica. La soprano russa naturalizzata austriaca e il tenore azero sono stati protagonisti nella scorsa stagione dell'Arena di un applauditissimo Trovatore.

Ancora in definizione il programma della serata di luglio che sarà diretta dal maestro Marco Armiliato. Netrebko e Eyvazov annunciano in una nota, "sarà bellissimo tornare su quel palco". Previsti altri galà con Jonas Kaufmann, Placido Domingo, Roberto Bolle.