Arriva "Cheyenne", singolo a sorpesa di Francesca Michielin

Milano, 14 nov. (askanews) - Francesca Michielin torna a sorpresa con un nuovo singolo, Cheyenne feat. Charlie Charles che anticipa il prossimo importante progetto discografico che uscirà in primavera.

"E' un po' l'apripista du un progetto discografico che sto scrivendo che si basa sull'incontro tra la natura e l'urban, e per me il Cheyenne rappresenta quella figura che in quelche modo con coraggio ed energia cerca di adattarsi alla nuova realtà e anche perchè i Cheyenne storicamente sono una minoranza, anche se in maniera simbolica e figurata è l'attitudine di questo brano sentirsi vicino a qualcuno forti ed energici e poi doversi allontanare e iniziare una nuova fase di adattamento".

Il brano è stato scritto per lei da Mahmood. "Questa collaborazione con Mahmood è nata per caso, lui ha scritto questo brano per me, mi ha fatto questo regalo. Quando ci siamo incontrati mi ha parlato di questo brano e ho voluto cantarlo perchè lo sentivo molto mio, ha saputo descrivere quello che ho vissuto e che sto vivendo adesso".

La cantautrice e polistrumentista è molto attenta al tema della difesa dell'ambiente che cerca di conciliare con la cultura Urban.

"Il movimento di Greta è molto bello, io lo sostengo molto in tutte le mie scelte quotidiane perchè credo veramente che basti poco per fare la differenza".

Francesca Michielin tornerà dal vivo il 20 settembre nel tempio della musica urban al Carroponte alle porte di Milano.