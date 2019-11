Centinaia di chef a Roma per la consegna dei Collari Federcuochi

Roma, 14 nov. (askanews) - Centinaia di chef sono arrivati a Roma da tutta Italia per la consegna dei "Collari Collegium Cocorum", la prestigiosa Onorificenza al merito professionale conferita dalla Federazione Italiana Cuochi, ispirata al riconoscimento anticamente tributato dalla Roma Imperiale alla professione del cuoco come spiega Rocco Pozzulo, presidente di Ferdercuochi.

"Il collare Collegium Cocorum è un premio dato alla carriera, per i professionisti che hanno lavorato per oltre 25 anni tra i fornelli. Non si premia il miglior piatto ma il grande lavoro e lo spirito di sacrificio che tutti i cuochi fanno"

Oltre agli chef più meritevoli, riconoscimenti speciali sono stati consegnati anche a personaggi del mondo della politica e della televisione. La ministra Teresa Bellanova ha confermato il rinnovo del protocollo tra il MIPAAF e la Federazione Italiana Cuochi, sottolineando l'importanza che i cuochi rivestono in qualità di ambasciatori della bellezza del nostro Paese.