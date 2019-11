Il backstage di Cristina D'Avena per "Playmobil-The Movie"

Roma, 14 nov. (askanews) - Cristina D'Avena canta "Cavalca il vento" in questa clip esclusiva tratta dal backstage di "Playmobil The Movie", film di animazione diretto da Lino DiSalvo che sarà nelle sale dal 31 dicembre e in cui la cantante doppia la fata madrina. Il brano è tratto dalla colonna sonora del film.

Il cartoon è incentrato su una giovane ragazza di nome Marla che si ritrova catapultata nel meraviglioso mondo animato di Playmobil assieme al fratello minore Charlie, il quale, però, scomparirà all'improvviso. Nel suo viaggio per ritrovare il fratello Marla incontra un gruppo straordinario di personaggi, tra cui il camionista Del, l'affascinante agente segreto Rex Dasher e la moderna fatina. Altro doppiatore d'eccezione è J-Ax.