Ecomondo, Iveco porta in fiera uno stand "diesel free"

Rimini, 14 nov. (askanews) - Con due veicoli appena lanciati, il Nuovo Daily per la gamma leggera e l'Iveco S-WAY per quella pesante, oltre allo storico Eurocargo CNG, Iveco ha partecipato all'ultima edizione di Ecomondo; lo storico marchio del gruppo CNH Industrial si è presentato al salone internazionale della green e circular economy, con uno stand totalmente "diesel free". Alessandro Oitana, responsabile business line veicoli pesanti di Iveco.

"Al salone Ecomondo abbiamo portato tutta la nostra gamma, in versione Natural Power, a partire dalla gamma Daily, la gamma leggera, il veicolo Eurocargo, la gamma media, e poi l'ultimo nato della famiglia Iveco, il veicolo pesante a metano il nuovo S-WAY. Iveco ha portato per la prima volta in Italia tutti veicoli diesel free, è il primo stand italiano diesel free: questo è un messaggio molto importante in un salone dedicato all'ecologia, alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico".

L'appuntamento di Rimini è stato l'occasione per illustrare le novità della famiglia agli addetti ai lavori e ai visitatori, in attesa di conoscere i prossimi modelli che nasceranno dalla partnership tra CNH Industrial e Nikola, la start-up americana specializzata nei mezzi pesanti elettrici e a idrogeno. Allo stand di Iveco ha fatto tappa anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.