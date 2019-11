Sainsbury's celebra 150 anni: Natale col video dello spazzacamino

Come funziona il Mose di Venezia, l'opera delle polemiche

Milano, 13 nov. (askanews) - Il Mose, acronimo di Modulo sperimentale elettromeccanico, è l'opera concepita per salvare Venezia dall'alta marea, mai entrata in funzione. Un sistema di dighe mobili, formato da 78 paratie in metallo, piazzate sul fondale delle tre bocche di porto lagunari (Lido, Malamocco e Chioggia), studiate per sollevarsi quando serve e bloccare l'acqua che, spinta dallo ...