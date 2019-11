Arriva il musical Singin' in the rain-Cantando sotto la pioggia

Milano, 13 nov. (askanews) - Milano si prepara ad aprire gli ombrelli per l'arrivo di Singin' in the rain - Cantando sotto la pioggia Il Musical, la nuovissima produzione firmata Stage Entertainment Italia. La regista Chiara Noschese si cimenta con una leggenda del cinema.

"E' stato uno dei lavori più importanti perchè nel '95 ho fatto il ruolo di Lina Lamond, quindi è come un cerchio che si chiude era un bello spauracchio da affrontare ma è uno spettacolo che è per sempre nel cuore della gente, elegante, leggero, senza mai volgarità una storia in cui ti accoccoli".

Nel ruolo che fu del mitico Gene Kelly, Giuseppe Verzicco che racconta tutta la fatica di cantare sotto la pioggia.

"Avere l'acqua in testa e su tutto il corpo e finire completamente bagnato ti distrae, l'acqua ha un rumore che si unisce con la musica e quindi devi abituarti a questo frastuono continuo".

Nello spettacolo le canzoni sono tradotte in italiano tranne l'immortale Singin' in the rain, ci sono poi ben 6 scene di tip tap, una sfida importante per gli attori, ballerini, cantanti.

"La difficoltà essendo microfonati anche i piedi dei performer è che se si sceglie nella coreografia un certo rumore deve essere riprodotto all'unisono e questo per loro è significato ore e ore di allenamento"

Lo spettacolo al Teatro Nazionale CheBanca! dal 15 novembre 2019 all'11 gennaio 2020.