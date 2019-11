Droga a Lamezia Terme, arrestati 19 rom: 8 percepivano il reddito

Acqua alta record a Venezia, due morti: chiesto stato di crisi

Venezia, 13 nov. (askanews) - Notte drammatica a Venezia: alta marea da record, con l'acqua arrivata a 187 centimetri di altezza, ha colpito la città causando ingenti danni e provocando due vittime. Una persona è rimasta fulminata per un corto circuito, un'altra è stata trovata morta in casa, forse per cause naturali. Entrambe vivevano sull'isola di Pellestrina, completamente allagata. L'acqua ha ...