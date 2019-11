Federcuochi: Leonardo Da Vinci Genio anche in cucina

Roma, 11 nov. (askanews) - Leonardo Da Vinci genio anche in cucina. È stata presentata a Roma la Settimana della Cucina Italiana nel mondo, che si terrà dal 18 al 24 novembre 2019. Oltre 1000 le attività programmate dalle quasi 300 sedi diplomatico-consolari e degli Istituti Italiani di Cultura, per consentire all'iniziativa di coprire in maniera diffusa tutte le regioni geografiche, in sinergia con l'azione di tutela della tradizione culinaria italiana e di promozione di uno stile di vita sano attraverso la Dieta mediterranea.

"Educazione alimentare e cultura del gusto" è il tema portante di questa quarta edizione, in occasione della quale si è voluto rendere omaggio al genio multiforme di Leonardo Da Vinci, di cui ricorre il cinquecentenario dalla morte. "Di Leonardo tutti conosciamo il grande talento artistico, ma pochi sanno che il suo genio si espresse anche in cucina", ha spiegato Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi, ricordando che Leonardo fu anche gran maestro di feste e banchetti alla corte degli Sforza di Milano per più di trent'anni.