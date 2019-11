Nuovi genitori e fake news, Novara: vaccini non creano autismo

Roma, 11 nov. (askanews) - "Una delle fake news più incredibili è stata quella che i vaccini creassero l autismo. Io lo dico anche sulla base anche di quello che conosco: l autismo è una diagnosi complicatissima, difficilissima e anche molto controversa. Che poi venga fuori questa trovata, per cui il vaccino crea qualcosa che non si sa ancora bene cos è, perché non hanno mai trovato una deviazione neurocerebrale definitiva, che spiegasse l'autismo, francamente è curioso. Fa parte di quello che sta succedendo il genitore si arrabatta, il genitore fai da te, il genitore è autoreferenziale, nel momento in cui fa un figlio si autoproclama esperto di figli, ma non è così. Perché è faticoso educare, bisogna cercare informazioni scientifiche, corrette, attendibili, non fidarsi del primo sito che ci capita sotto lo sguardo": Daniele Novara, noto pedagogista piacentino, tratta anche l'argomento genitori di oggi e fake news nel suo ultimo libro "Organizzati e felici" (Bur).