Code4Future, Barbieri: innovazione tecnologica priorità Microsoft

Roma, 11 nov. (askanews) - "L innovazione per Microsoft è innovazione tecnologica, con prodotti ad esempio come HoloLens 2 che abbiamo appena rilasciato o il Quantum computing dove siamo tra i pionieri o l intelligenza artificiale, soprattutto legata al mondo del cloud, cloud dove abbiamo vinto tanti contratti molto importanti, non tanto e solo per la capacità di esecuzione, ma soprattutto per la capacità d innovazione. Per noi l'innovazione è soprattutto nel rapporto con la gente soprattutto con le altre aziende, competitor e partner. Per noi non esistono più nemici, non esistono più aziende con cui non ci possiamo integrare. Noi lavoriamo con tutti, stiamo cercando di entrare nella maggior parte dei consorzi e questo porta innovazione. I prodotti Microsoft adesso integrano, ad esempio nell ultima versione di Windows 10 è integrato anche un kernel di Linux che permette di fare eseguire ai nostri developer applicazioni che prima richiedevano l uso di una macchina virtuale. Questa per noi è innovazione, non guardare più ai limiti tecnologici di stare chiusi nel proprio orto ma aprirsi agli altri e dare alle persone quello che si aspettano per ottenere un maggior valore". Lo ha detto Lorenzo Barbieri, Cloud Solutions architect di Microsoft, in occasione del Code4Future, evento dedicato alla Open Innovation.