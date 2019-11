Luciano Ligabue annuncia un mega live il 12 settembre a Campovolo

Roma, 11 nov. (askanews) - Luciano Ligabue annuncia, sul proprio profilo Facebook, un grande evento live, il 12 settembre 2020, a Campovolo, per festeggiare i 30 anni della sua straordinaria carriera, iniziata nel 1990 con l'album omonimo, e anche i 15 anni dal suo primo mega concerto in quel di Campovolo a Reggio Emilia.

"30 ANNI IN UN GIORNO" è il titolo dello show. La festa si terrà in uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica al Campovolo, denominato RCF Arena Reggio Emilia, attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone (con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un'acustica ottimali).

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 13 novembre su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di lunedì 2 dicembre nei punti vendita abituali. Prezzi (incluso diritto di prevendita): Green & Blue Zone 49 euro, Yellow & Orange Zone 65 euro, Red Zone 70 euro, Gold Package 250 euro (199 euro in promozione, per tutti coloro che acquisteranno fino a lunedì 2 dicembre, salvo disponibilità).

Solo per gli iscritti al fan club ufficiale, https://barmario.ligabue.com, i biglietti saranno in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 11 novembre, fino alle ore 15.00 di mercoledì 13 novembre.