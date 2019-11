I carrarmati del RisiKo! festeggiano Berlino: no a tutti i muri

Milano, 9 nov. (askanews) - Una campagna per promuovere l'abbattimento di tutti i muri che dividono. A partire da sabato 9 novembre, in occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, prende il via sul NOVE (canale 9 del digitale terrestre) la campagna istituzionale dello storico gioco di strategia RisiKo!.

Protagonisti dello spot da 20" sono i carrarmatini di RisiKo!, animati digitalmente e inseriti in un "mondo" 2D. In uno scenario grigio e desolato, quattro carrarmati colorati avanzano spediti verso un ideale muro, simbolo delle barriere fisiche e mentali che dividono le persone, e lo distruggono per proseguire nella loro corsa e dare vita, al loro passaggio, a un mondo fantastico, pieno di luce e colori, per poi dirigersi nel finale verso un suggestivo e sereno orizzonte. Il video si chiude con la scritta: NO A TUTTI I MURI.