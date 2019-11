Il Minimalist dream house quartet arriva all'Auditorium di Roma

Milano, 8 nov. (askanews) - Dopo il debutto alla Philharmonie di Parigi lo scorso aprile, arriva all'Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia) di Roma in Prima Nazionale per Romaeuropa Festival il Minimalist Dream House Quartet. Si tratta di uno straordinario quartetto d eccezione formato dalle celebri pianiste Katia e Marielle Labèque, Bryce Dessner, chitarrista membro e fondatore dei The National - tra i compositori più ricercati della sua generazione e nominato di recente ai Golden Globes e ai Grammy Awards per la colonna sonora di The Revenant di Alejandro Inarritu - e David Chalmin, producer dal talento versatile e prolifico che spazia dalla musica classica alle avanguardie.