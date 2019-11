Esplosione a Quargnento, confessa il proprietario della cascina

Alessandria, 9 nov. (askanews) - Ha confessato Giovanni Vincenti: è lui il responsabile dell'esplosione della cascina a Quargnento in provincia di Alessandria, dove hanno perso la vita Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Lo ha riferito Enrico Cieri procuratore capo di Alessandria, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che Vincenti, proprietario dell'edificio, ha messo in atto il piano per una frode a una compagnia di assicurazione. Vincenti voleva ottenere il premio di un'assicurazione sulla cascina, stipulata nell'agosto scorso con un massimale 1,5 milioni di euro, perché profondamente indebitato.

"Ieri, nel corso della perquisizione della persona e del domicilio di Vincenti è stato trovato il foglietto di utilizzo del timer rinvenuto nell'abitazione crollata in parte", ha spiegato Cieri.

Vincenti, che è crollato dopo un lungo interrogatorio, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e rinchiuso nel carcere di Alessandria. Anche la moglie è stata interrogata nella notte ma è stata rilasciata, ma rimane indiziata a piede libero per il concorso degli stessi reati ascritti al marito.