Bortuzzo: Rinascere è rialzarsi e uscire fuori con il sorriso

Roma, 8 nov. (askanews) - "Rinascere è un titolo che racchiude tutto, il sapere rialzarsi da una situazione disagiata come la mia e uscire fuori col sorriso. Questo per me è Rinascere". Manuel Bortuzzo, il nuotatore vittima di una sparatoria alla periferia di Roma nel febbraio 2019 che gli ha provocato una lesione midollare, risponde alle domande dei giornalisti alla presentazione del suo libro "Rinascere" e spiega che è stato possibile tornare a sorridere "grazie alla famiglia che ci ho dietro che mi ha insegnato ad andare oltre sempre col sorriso".

C'è una speranza che possa tornare a camminare, una speranza che, ha detto "comunque nessuno sa dove porta e cosa comporta. La sfrutterò fino in fondo continuando a fare quello che faccio, fisoterapia e allenandomi. Mi sono accorto io, volendo fare io un'altra risonanza magnetica, che forse qualcosa è rimasto. E noi a questo ci appendiamo e andiamo avanti con grande forza".

Nel libro, Bortuzzo parla dell'esperienza di un suo amico che "ha avuto un percorso simile al mio. Lui è un ragazzo che a vent'anni ha avuto un incidente in macchina ed è riuscito a camminare di nuovo sulle sue gambe". Quanto alle due persone che mi hanno messo in questa condizione, non ci penso perchè ho altre cose più importanti da fare. "Ho dedicato solo una frase per loro. Sono semplicemente loro che hanno sbagliato vita".