Invecchiamento, Luigi Ferrucci: ogni fase della vita arricchisce

Alba, 8 nov. (askanews) - "Purtroppo noi vediamo alla televisione che mantenersi giovani dovrebbe significare fare la maratona o saltare oppure andare a ballare la notte o vestirsi in un certo modo. In realtà ogni fase della vita ha i suoi aspetti positivi, che dovrebbero essere incontrati e abbracciati in modo che arricchiscano il nostro essere uomini". Lo ha detto, intervenendo a margine di un congresso internazionale organizzato ad Alba dalla Fondazione Ferrero, il professor Luigi Ferrucci, docente a Baltimora e uno dei massimi esperti al mondo sul tema dell'invecchiamento. "Questo - ha aggiunto - richiede una modificazione culturale che è molto difficile da raggiungere. Pensate, cosa succederà quando tutti vivremo 120 anni: andremo in pensione a 65 anni e avremo 55 anni di vita dopo che avremo smesso di lavorare? Che cosa faremo di questi 55 anni? E importante che mentre la scienza ci porta a questi traguardi, cominciamo a stabilire adesso come patrimonio e questo tesoro che ci viene regalato".