Luigi Ferrucci: il fumo primo acceleratore dell invecchiamento

Alba, 8 nov. (askanews) - "Il fumo è un acceleratore di tutti i fenomeni dell'invecchiamento. Tutti gli indici biologici di invecchiamento che noi conosciamo vengono accelerati dal fumo. La senescenza cellulare, la funzione mitocondriale, l'accumulo di instabilità genetica, tutta la proteostasi, ossia la capacità di mantenere le proteine funzionanti, tutti questi meccanismi sono sicuramente alterati dal fumo. Per cui evitare il fumo direi che è il primo principio per rallentare il proprio invecchiamento". Lo ha detto il professor Luigi Ferrucci, docente a Baltimora e tra i massimi esperti al mondo sul tema dell'invecchiamento, in una conversazione con askanews a margine del convegno internazionale della Fondazione Ferrero sul tema dell'active aging, in corso ad Alba.