Europa League, i cori dei tifosi del Celtic nel centro di Roma

Roma, 7 nov. (askanews) - I cori dei tifosi del Celtic per strada nel centro di Roma, scortati dalla polizia.

Gli scozzesi sono nella Capitale per la partita di Europa League contro la Lazio allo Stadio Olimpico, ma si temono disordini, soprattutto dopo l'accoltellamento di due di loro nella tarda serata del 6 novembre in centro.

I tifosi, portati al Policlinico Umberto I, non sono in pericolo di vita, ma secondo il quotidiano The Scottish Sun si è trattato di "una imboscata" tesa da "teppisti incappucciati - che avevano il volto coperto da maschere e sciarpe - al bar Flann O'Brien", un pub in via Nazionale. La polizia indaga negli ambienti degli ultras laziali.