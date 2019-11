"Tex-Mex". Esce il singolo che anticipa l'album Mina Fossati

Roma, 7 nov. (askanews) - È "Tex-Mex" il primo singolo estratto dal nuovo album di inediti Mina Fossati, in uscita il 22 novembre. Il brano, scritto da Ivano Fossati e cantato a due voci con Mina, ha un sound blues-rock, mescolato ad atmosfere di stampo latino. Un ritmo coinvolgente per un testo che è un inno all'amore che illude, che tradisce e che perdona ma che permette anche quegli eterni ritorni di cui canta Mina.

Il video del singolo, per la regia di Mauro Balletti, art director storico di tutti i progetti di Mina, è ambientato in un non-luogo che allude proprio all immaginario Tex-Mex, in cui un uomo si trova a vivere uno strano presente fatto di amore e tradimenti, passione e magia ma dal finale spiazzante, che lo trasporta attraverso lo spazio e il tempo.

I due protagonisti della musica italiana, da tempo lontani dalla ribalta, per la prima volta uniscono le loro voci in 11 brani inediti, scritti e composti da Ivano Fossati e cantati da Mina e Fossati. Inoltre, il brano "Luna Diamante" dei due è stato scelto per far parte della colonna sonora de "La Dea Fortuna", il nuovo film di Ferzan Ozpetek. Mina Fossati è prodotto da Massimiliano Pani per Pdu e Il Volatore ed esce per Sony Music. Il pre-order digitale dell album è disponibile dal 7 novembre.