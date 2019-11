Obbligatori i seggiolini anti-abbandono, cosa si rischia senza

Manovra, Moscovici: "No bocciatura o avvio procedura per Italia"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 novembre 2019 Manovra, Moscovici: "No bocciatura o avvio procedura per Italia" "No bocciatura o avvio procedura per Italia". Così il commissario agli Affari economici e monetari dell’Ue, Pierre Moscovici, durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche d’autunno dell’Ue. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev