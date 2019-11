"This Is How" primo inedito postumo di George Michael

Milano, 6 nov. (askanews) - Un tuffo nel passato e un omaggio a un grande della musica. E' uscito "This Is How (We Want You To Get High)", primo brano inedito postumo di George Michael dal 2012.

La canzone, scritta e prodotta dal cantante inglese in collaborazione con James Jackman, è pubblicata come singolo da Universal Music e fa parte della colonna sonora del film "Last Christmas", ispirato alla musica di George Michael e degli Wham!.

"This Is How (we want you to get high)", registrato durante le ultime sessioni in studio di George, è il primo materiale originale che viene condiviso dal 2012. Il brano, un classico di George Michael dal ritmo funky, è stato registrato presso gli Air Studios di Londra. Il testo, scritto esclusivamente da George, racconta dei mali della società con la caratteristica miscela di umorismo e autoironia tipica della pop star.

Il singolo accompagna perfettamente la scena finale di "Last Christmas", la nuova commedia romantica ispirata dall'omonimo successo degli Wham! e definita dal regista Paul Feig come "una lettera d'amore a George". La colonna sonora, che contiene tre brani degli Wham! e dodici canzoni della carriera solista, sarà disponibile dall'8 novembre. Il film invece sarà dal 14 novembre nelle sale italiane.