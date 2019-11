Mega-affresco nel parco per i 30 dalla caduta del Muro di Berlino

Vigili del fuoco morti in esplosione, il minuto di silenzio della Camera dei Deputati

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2019 Vigili del fuoco morti in esplosione, il minuto di silenzio della Camera dei Deputati Il minuto di silenzio della Camera dei Deputati in onore dei tre vigili del fuoco che nella notte tra il 4 e il 5 novembre hanno perso la vita per colpa dell’esplosione di una cascina in provincia di Alessandria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it