Alessandria, per inquirenti esplosione cascina è atto doloso

Torino, 5 nov. (askanews) - Bombole del gas collegate a congegni rudimentali a tempo. Sono le prove trovate nella cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria, per le quali gli inquirenti parlano di un atto doloso. In quella cascina sono morti 3 vigili del fuoco, intervenuti dopo una prima esplosione, intorno a mezzanotte, a cui ne è seguita un'altra che ha provocato il crollo dell'edificio.

L'intervallo tra le due esplosioni sembra sia stato casuale e non preordinato quindi esclude la pista terroristica. Resta da capire perché qualcuno abbia voluto far saltare la cascina. La coppia di proprietari dell'edificio, che era disabitato ma non in disuso, è stata sentita dai Carabinieri come persone informate dei fatti.

Le vittime sono Marco Triches, 38 anni, Antonio Candido 32 e Matteo Gastaldo, 46. Altri due vigili del fuoco e un carabiniere sono rimasti feriti.