In Birmania il festival delle luci con la gara di mongolfiere

Roma, 5 nov. (askanews) - Mongolfiere in cielo e fuochi d'artificio, in Birmania, per celebrare la fine della stagione delle piogge. Nella città di Taunggyi, capitale dello stato di Shan, in Birmania, è iniziato il tradizionale festival delle luci. La festa, celebrata come evento nazionale, è nota per la gara di mongolfiere che si tiene ogni anno, a cui assistono migliaia di persone arrivate da tutto il Paese.