Mattarella a Napoli per Giornata Unità nazionale e Forze armate

Napoli, 4 nov. (askanews) - Prima l'alzabandiera in piazza Plebiscito, poi la parata militare sul lungomare, sempre fra gli applausi dei cittadini. Napoli è stata il centro delle celebrazioni per il 4 novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Lungo via Caracciolo, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, hanno sfilato i mezzi di alcuni reparti di Marina militare, Esercito, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Mattarella, dopo la cerimonia a via Caracciolo, è andato in piazza del Plebiscito dove ha passeggiato tra gli stand delle forze armate per poi far visita al palazzo della Prefettura.

Grandi applausi anche per le frecce tricolori dell'Aeronautica militare che hanno sfrecciato nel cielo napoletano colorandolo con i colori della bandiera italiana.